Серебряный призер Рио Василий Левит: «Перчатки дома лежат, я к ним даже не подхожу. Вообще не хочется»

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и трехкратный чемпион Азии Василий Левит рассказал о отношении к боксу.

«С моральной точки зрения, у меня последние два года было полное выгорание. Честно, скоро уже два года будет, как я ушел из бокса. Я ни разу еще в зале боксерском не был. Мне до сих пор не хочется. Перчатки дома лежат, я к ним даже не подхожу. Вообще не хочется», — сказал Левит в интервью телеканалу «Qazsport».

Василий также заявил, что перед поездкой на Олимпиаду-2020 заранее знал о том, что эти соревнования станут для него последними.

Отметим, что на Олимпиаде-2020 Левит проиграл нокаутом в первом бою испанцу Эммануэлю Рейесу.

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