Алмат Бекбаев о конфликте с Флораном Малуда: «Не сказал бы, что это драка. Так, потолкались»

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Бывший голкипер сборной Казахстана Алмат Бекбаев рассказал о конфликте с Флораном Малуда на «Кубке Легенд» в Москве.

«С Малуда получился конфликт на эмоциях, я сфолил на нем, ему не понравилось. Не сказал бы, что это драка. Так, потолкались. Потом в отеле помирились. Все команды жили в одной локации», – сказал Бекбаев.

Бекбаев на турнире выступал в составе сборной легенд СНГ, Малуда – в сборной звезд.

Победителем турнира стала сборная России, которая в финале обыграла сборную легенд СНГ со счетом 6:4. 

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