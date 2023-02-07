Али Балоев: «В Казахстане сильно упал уровень профессионального бокса»

Казахстанский боксер-профессионал Али Балоев рассказал о предстоящем реванше с россиянином Курейшом Саговым.

- Али, как проходит ваш тренировочный лагерь?

– Спасибо, хорошо. В данный момент тренируюсь в Москве. В процессе поменял все. Сейчас работаю с тренером Александра Поветкина Андреем Козловым. Могу сказать, что это очень грамотный специалист, мастер своего дела.

Здесь есть спарринг-партнеры, в этом плане не заморачиваюсь. В Казахстане приходилось все делать самому, тренироваться и искать спарринг-партнеров, которых у нас немного.

- Не так давно анонсировали ваш реванш с Курейшом Саговым.

– Сфокусирован на победе. В первом бою допустил много ошибок. Не было должной подготовки. Сейчас грамотно над этим работаем.

- Вам предстоит впервые выступить в Дубае. Какие чувства испытываете?

– Да, впервые буду боксировать в Дубае, на столь большой арене. Для меня это большая мотивация. Буду приставлять и защищать честь Казахстана на такой большой платформе, как ESPN, с охватом более 100 млн зрителей.

- Можете подробнее рассказать про ваш контракт с Hardcore Boxing. Сколько еще боев планируете провести в этом промоушене?

– Hardcore Boxing – лучшая организация в СНГ, которая развивается и движется на мировую арену. Спасибо Анатолию Сульянову за возможность заявить о себе на весь мир.

- Вам не кажется, что в последнее время у многих наших боксеров простои. Как думаете, с чем это связано?

– В Казахстане сильно упал уровень профессионального бокса. Наши боксеры голодные, как волки. Каждый из них может зарекомендовать себя на высоком уровне. Все упирается в финансы, нет сплоченности, – сказал Балоев в интервью Prosports.kz.

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