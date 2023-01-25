Чемпионка NAIZA бросила вызов сестре Шавката Рахмонова. Сора ответила

Теги Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Naiza Fighting Championship Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Чемпионка лиги NAIZA Валерия Карыгина в интервью NAIZADAI бросила вызов казахстанке Соре Рахмоновой, которая является родной сестрой бойца UFC Шавката Рахмонова.

Сора тут же отреагировала на вызов: «Ты че перепутала? Смело».

Ближайший бой Карыгина проведет 25 февраля на турнире NAIZA 49, в рамках которого она встретится с кореянкой Сео Е.

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге

«У меня рабский контракт». Олимпийский чемпион Елеусинов пошел на открытый конфликт с менеджером

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий