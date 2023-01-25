Чемпионка NAIZA бросила вызов сестре Шавката Рахмонова. Сора ответила

Чемпионка лиги NAIZA Валерия Карыгина в интервью NAIZADAI бросила вызов казахстанке Соре Рахмоновой, которая является родной сестрой бойца UFC Шавката Рахмонова.

Сора тут же отреагировала на вызов: «Ты че перепутала? Смело».

Ближайший бой Карыгина проведет 25 февраля на турнире NAIZA 49, в рамках которого она встретится с кореянкой Сео Е.

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