Юсуф Раисов о реванше с Резниковым: «Наш бой не избежен»

Российский боец АСА Юсуф Раисов в интервью АСА поделился своим отношением к Артему Резникову и возможном реванше с казахстанцем:

«Я считаю, что и я и Артем и Эдик, мы все на одном уровне. Вартанян и Резников – это хорошие бойцы, но это те ребята, которых я должен выиграть в этом году. Они идут на хорошей серии, они также, как и я работаю, уважаю их путь, уважаю победы, которые они одержали, но не сомневаюсь, что будет реванш. Навряд ли они уйдут в другую лигу, мы должны встретиться. Думаю, что всем это интересно. У нас нет с Артемом неприязни, мы пожали руки в присутствии многих ребят, мне очень нравится, как за него переживает его отец, но мы должны поставить точку. Тот поединок был 50 на 50, я до сих пор считаю, что тогда я выиграл. Получился хороший равный поединок. Сейчас у него хорошая победная серия, при этом он сам сказал, что бой со мной ему интересен, так что реванш не избежен»

Финал гран-при ориентировочно состоится в мае-июне 2023 года.

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