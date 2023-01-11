Борец из Казахстана о дебюте в рестлинге: «Встреча была интересной»

Первый рестлер из Казахстана Олег Болтин, дебютировавший на New Japan Pro-Wrestling в Японии, рассказал о впечатлениях о бое.

– Как, по-твоему, прошло выступление?

– Всего три минуты, но мне было приятно впервые выйти на этот ринг. Я боролся всю свою жизнь. Соревновался везде. Где-то я выиграл, где-то проиграл.

Моей целью в борьбе было завоевание медалей на Олимпийских Играх в Токио и на чемпионате мира. Возможно, я и не достиг своей цели, но сейчас я полностью сконцентрирован на профессиональном реслинге в NJPW. Мой соперник знает олимпийскую борьбу, поэтому, я думаю, что встреча была интересной.

В начале января Болтин встретился с японцем Рехэи Оивой, итогом встречи стала ничья.

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