Экс-чемпион мира Марко Антонио Баррера : «Головкин – подходящий вариант для Мунгуйа»

Экс-чемпион мира в трех дивизионах и член Зала славы бокса Марко Антонио Баррера хотел бы в 2023 году увидеть бой своего соотечественника Хайме Мунгуйа против чемпиона мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

В ноябре Мунгуйа нокаутировал аргентинца Гонсало Гастона Корию, после чего в очередной раз заявил о желании подраться с GGG.

– Я считаю, что Головкин, учитывая его стиль, наступательную манеру ведения боя и приверженность мексиканскому стилю, был бы подходящим вариантом для Мунгии. Хайме противопоставил бы ему свою молодость, умение драться на дальней дистанции и мощь кулаков. У него есть все основания стать чемпионом, мне нравится его взрывной стиль. В середине года я хотел бы видеть его чемпионом мира, - сказал Баррера.

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