Ескараев номинирован Brave на бой года

Лига Brave номинировала бой за временный титул в легком весе между кыргызстанцем Кубанычбеком Абдисаламом уулу и представителем Казахстана Олжасом Ескараевым на звание «Бой года-2022».

Напомним, в июне 2022 в рамках Brave CF59 Абдисалам уулу одержал победу над Ескараевым единогласным решением судей.

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