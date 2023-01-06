Скончался экс-футболист «Атырау» и «Шахтера» Омар Бердыев
В 43 года ушел из жизни туркменский защитник Омар Бердыев. Футболисту было 43 года.
Бывший игрок сборной Туркменистана выступал за дубль столичного «Жениса», карагандинский «Шахтер», петропавловский «Есиль-Богатырь» и «Атырау». В КПЛ провел 93 игры, забил 8 мячей.
Редакция Sports.ru Казахстан выражает соболезнования близким футболиста.
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