Скончался экс-футболист «Атырау» и «Шахтера» Омар Бердыев

Теги высшая лига Казахстан Сборная Туркменистана по футболу Атырау Шахтер Караганда Омар Бердыев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

В 43 года ушел из жизни туркменский защитник Омар Бердыев. Футболисту было 43 года.

Бывший игрок сборной Туркменистана выступал за дубль столичного «Жениса», карагандинский «Шахтер», петропавловский «Есиль-Богатырь» и «Атырау». В КПЛ провел 93 игры, забил 8 мячей.

Редакция Sports.ru Казахстан выражает соболезнования близким футболиста. 

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