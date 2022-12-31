Зличич покинул «Аксу» и перешел в словенскую «Муру»

Теги высшая лига Словения высшая лига Казахстан Аксу Лазар Зличич Мура Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Аксу» объявил об уходе сербского полузащитника Лазара Зличича. У полузащитника закончился срок действия трудового соглашения. 

В сезоне-2022 Казахстанской Премьер-Лиги Лазар Зличич сыграл за «Аксу» 11 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. По итогам прошлого сезона «Аксу» занял шестое место в турнирной таблице КПЛ, набрав 36 очков. 

На правах свободного агента игрок подписал контракт со словенской «Мурой».

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