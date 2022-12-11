Sport Qory в 2022 году на содержание ФК «Астана» выделил 4,8 миллиарда тенге, ХК «Барыс» – 8 миллиардов тенге

В фонде поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory сообщили, сколько денег выделили в этом году на содержание профессиональных спортивных клубов.

Фонд является единым оператором, распределяет внебюджетные денежные средства, направленные на развитие физической культуры и спорта.

По данным оператора, на содержание ФК «Астана» в этом году выделили 4,8 миллиарда тенге, ХК «Барыс» – 8 миллиардов тенге, ПБК «Астана» – 1,2 миллиарда тенге, велокоманде Astana Qazaqstan Team – 4 миллиарда тенге.

Бюджеты команд на 2023 год еще не сформированы.

В Sport Qory также сообщили, что в этом году фонд спонсирует проект ФК «Экибастуз» при ОФ ФК «Аксу». Для этого выделено 50 миллионов тенге.

«30 июня в фонд поступило обращение от общественного фонда «Футбольный клуб «Аксу» о рассмотрении возможности оказания благотворительной (спонсорской) помощи в размере 50 000 000 тенге. Решением уполномоченного органа от 20 сентября оно одобрено. Срок освоения – до 31 декабря 2022 года», – сообщили в фонде в ответ на официальный запрос.

В Sport Qory отметили, что в среднем объем выделяемых средств профессиональным спортивным клубам сократился на 34 процента по сравнению с 2020 годом, когда глава государства дал соответствующее поручение.

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