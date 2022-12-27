Нападающий сборной Казахстана по хоккею оказался гражданином России. Двойное гражданство запрещено Конституцией РК
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Шевченко заявлен в КХЛ как гражданин России.
Такая информация указана на сайте лиги.
Уроженец Тульской области получил гражданство Казахстана в сезоне-2017/18.
При этом двойное гражданство в Казахстане запрещено Конституцией страны.
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