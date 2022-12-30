Токаев о Пеле: «Он всегда был и останется кумиром для всех, поднявшим уровень футбола на величайшую высоту»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу смерти Пеле.

«Глава государства отметил, что как один из величайших спортсменов в истории он внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире», – говорится в телеграмме.

По словам Токаева, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, кумиром для всех, поднявшим уровень этого вида спорта на величайшую высоту.

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