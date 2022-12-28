ЦСКА подтвердил интерес итальянских клубов к Зайнутдинову, сравнив казахстанца с кумысом

ЦСКА опубликовал новогодний ролик, в котором намекнул на интерес итальянских клубов к Бахтиеру Зайнутдинову.

В одном из эпизодов фильма главный скаут московского клуба достал «казахский кумыс» и сообщил, что за ним ведут охоту «итальянские коллеги».

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов был интересен «Аталанте». ЦСКА, по информации журналиста Николо Скиры, запрашивает за футболиста сборной Казахстана 5 миллионов евро.

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