Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен прилетел в Алматы

24 декабря в Алматы прибыл действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. В аэропорту его встретила чемпионка Казахстана по блицу, девятилетняя Дилайла Садвакасова.

Шахматистка награждена за создание уникального культурно-просветительского проекта «Шахматные истории с Дилайлой», где рассказывает о чемпионах и чемпионках мира по шахматам. Среди выбранных женщин Дилайла является единственным ребенком. Стоит отметить, что 2022 год был объявлен FIDE годом женщины в шахматах.

Напомним, чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы 25-30 декабря 2022 года. За титул будут бороться шахматисты из 50 стран.

Турнир пройдет во Дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака. Призовой фонд – $1 млн.

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