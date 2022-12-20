Известен бюджет «Тобола» на сезон-2023

Портал Metaratings опубликовал бюджет «Тобола» в следующем году.

Согласно источнику, общая сумма финансирования из областного бюджета составит не более 1,2 млрд тенге, что значительно ниже бюджета предыдущих сезонов.

Вместе с тем, остается вероятность, что клуб привлечет финансирование со стороны частных инвесторов.

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