В Кызылорде собираются построить футбольную академию на 8 полей, а также крытый манеж (А. Калжанов)

По информации экс-спортдира «Актобе» Асхата Калжанова в Кызылорде собираются построить футбольную академию на 8 полей, а также крытый манеж.

К весне 2023 года в планах начать строительство и новой футбольной арены, которая как раз будет подвязана к упомянутой академии.

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