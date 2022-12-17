Форвард «Барыса» Шайхметденов: «Попасть в НХЛ – одна из моих целей. Из команд выберу «Рейнджерс», потому что мне понравился Нью-Йорк»

Нападающий астанинского «Барыса» Ансар Шайхметденов ответил на вопрос о желании перебраться в НХЛ.

«Конечно, хочу попасть. Это одна из моих целей, где-то в 27-30 лет, когда я уже буду готов и поиграю в КХЛ достаточно.

В какую команду? На самом деле главное попасть в НХЛ, без разницы в какую команду, но если выбрать надо — я выберу «Нью-Йорк Рейнджерс», потому что мне понравился город Нью-Йорк».

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