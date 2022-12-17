Артем Рахманов покинет «Астану» (Metaratings)

По информации Meta-ratings.kz, защитник «Астаны» Артем Рахманов покинет команду.

Белорусский футболист пришел в столичный клуб в начале 2022-го. Рахманов не стал игроком основы, сыграв лишь в 16-ти матчах за сезон. Контракт рассчитан на два года, до конца 2023-го, однако, стороны решили расстаться раньше.

Рахманов начал профессиональную карьеру в «Минске». Помимо белорусских, в его карьере были команды из Эстонии, Молдовы, Украины, Польши и Швеции. Защитник призывался в национальную сборную, но последний матч провел больше года назад.

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