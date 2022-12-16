Смаков: «Исламхан в Первую лигу не пойдет»

Главный тренер «Елимая» Самат Смаков не думает, что Бауыржан Исламхан присоединится к его команде.

– Исламхан в Первую лигу не пойдет. Он два года не играл, но у него все-таки есть мастерство и на него есть спрос. Не думаю, что он пойдет к нам, и какая у него должна быть зарплата, чтобы он пришел в «Елимай».

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