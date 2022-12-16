Смаков: «Исламхан в Первую лигу не пойдет»

Теги Елимай Самат Смаков Бауыржан Исламхан Д2 Казахстан Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер «Елимая» Самат Смаков не думает, что Бауыржан Исламхан присоединится к его команде.

– Исламхан в Первую лигу не пойдет. Он два года не играл, но у него все-таки есть мастерство и на него есть спрос. Не думаю, что он пойдет к нам, и какая у него должна быть зарплата, чтобы он пришел в «Елимай».

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные