Пресс-атташе «Кайрата» об уходе Васина: «Сейчас идут переговоры. Вся остальная информация не соответствует действительности»

Пресс-атташе алматинского «Кайрата» Арман Джаксыгулов прокомментировал новость о возможном уходе защитника Виктора Васина из клуба.

«Действующий контракт Виктора Васина с «Кайратом» завершился. Официальная информация о будущем игрока будет доступна на сайте клуба, об этом будет известно в конце месяца. Сейчас идут переговоры. Вся остальная информация сейчас не соответствует действительности», – заявил Джаксыгулов.

Стоит отметить, что Васин перешел в «Кайрат» из ЦСКА в феврале 2022 года. Он провел за команду 31 матч и забил 3 гола.

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