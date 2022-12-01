Экс-игрок «Зенита» Тарасов вошел в тренерский штаб «Каспия»

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Тренером по работе с молодежью «Каспия» назначен казахстанский специалист Евгений Тарасов.

В 2000-2002 годах он выступал в составе «Зенита».

Завершив карьеру игрока, Тарасов работал в системе санкт-петербургского клуба, до недавнего времени работал с игроками 2006 года рождения.

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