Опубликована символическая сборная КПЛ-2022

ПФЛК опубликовала символическую сборную КПЛ-2022.

Команда года была сформирована по наибольшему количеству попаданий в символические сборные туров.

Вратарь: Игорь Шацкий;

Защитники: Тимур Досмагамбетов, Сергей Малый, Алибек Касым, Багдат Каиров;

Полузащитники: Педру Эужениу, Аслан Дарабаев, Асхат Тагыберген, Марин Томасов;

Нападающие: Андрия Филипович, Жоао Пауло.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро

Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги