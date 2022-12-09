Опубликована символическая сборная КПЛ-2022
ПФЛК опубликовала символическую сборную КПЛ-2022.
Команда года была сформирована по наибольшему количеству попаданий в символические сборные туров.
Вратарь: Игорь Шацкий;
Защитники: Тимур Досмагамбетов, Сергей Малый, Алибек Касым, Багдат Каиров;
Полузащитники: Педру Эужениу, Аслан Дарабаев, Асхат Тагыберген, Марин Томасов;
Нападающие: Андрия Филипович, Жоао Пауло.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро
Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги
Комментарии