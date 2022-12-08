Где и во сколько смотреть Хорватия – Бразилия в Казахстане 9 декабря, Чемпионат мира по футболу 2022
Хорватия и Бразилия сыграют в четвертьфинале на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Матч состоится 9 декабря в 21:00 по Астане.
Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
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