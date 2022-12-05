Минкультуры и спорта РК проиграло суд сурдлимпийскому чемпиону из Казахстана

Министерство культуры и спорта Казахстана проиграло суд по иску сурдлимпийского чемпиона Еркебулана Канафина. Ранее ведомствр отказало в выплате спортсмену денежного вознаграждения в размере 250 тысяч долларов за победу в Сурдлимпийских Играх.

30 ноября в суде Астаны было вынесено решение по разбирательству между Министерством культуры и спорта РК и чемпионом Сурдлимпийских игр 2022 года Еркебуланом Канафиным. Суд признал незаконным решение об отказе в выплате Канафину денежного поощрения за золотую медаль прошедших Игр.

Еркебулан Канафин добился успеха в состязаниях по сурдо дзюдо в весовой категории до 81 килограмма. Он принес первую золотую медаль в копилку национальной команды. Однако достижение было нивелировано комментарием от Министерства культуры и спорта РК.

В ведомстве заявили, что Еркебулан Канафин не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Впоследствии представители МКС РК официально заявили, что не признают медаль Еркебулана Канафина.

Сурдлимпийские игры — это международное мультиспортивное мероприятие, организованное Международным комитетом по спорту для глухих (ICSD – Международный комитет по спорту для глухих). Первые Игры, состоявшиеся в Париже в 1924 году, также стали первым спортивным мероприятием для людей с особыми потребностями.

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