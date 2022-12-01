ФИФА наложила трансферный бан на «Ордабасы»
Шымкентский «Ордабасы» получил трансферный бан от ФИФА.
Сообщается, что клуб не выполнил свои финансовых обязательств в соответствии с решением главной футбольной ассоциации.
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