ФИФА наложила трансферный бан на «Ордабасы»

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Шымкентский «Ордабасы» получил трансферный бан от ФИФА.

Сообщается, что клуб не выполнил свои финансовых обязательств в соответствии с решением главной футбольной ассоциации.

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