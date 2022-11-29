Адиев высказался о будущем Алипа и Зайнутдинова
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопросы о будущем Нуралы Алипа и Бахтиера Зайнутдинова.
– Знаю, что Алипом интересуется ряд российских клубов. Но где он продолжит карьеру, пока непонятно. Они ждут информации от «Зенита». Думаю, до конца года все решится.
– Зайнутдинову не советовали, где продолжать карьеру?
– По нему у меня нет информации. Он игрок ЦСКА, а что будет дальше, посмотрим. У него действующий контракт с клубом, поэтому не видел смысла общаться с ним на эту тему.
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