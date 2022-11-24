Масудов объявил об уходе из сборной Казахстана U-19

Старший тренер сборной Казахстана U-19 Вахид Масудов объявил об уходе с этой должности после завершения отборочного цикла Евро-2023.

– Хочу поблагодарить Казахстанскую федерацию футбола за созданные условия в подготовительном процессе, организации сборов и проведения международных товарищеских матчей! Начиная с февраля в рамках подготовки к отборочному турниру мы провели несколько сборов. Были сыграны контрольные матчи против Армении, Азербайджана, Кыргызстана и России. В отборочном турнире EURO-2023 нам попалась тяжелая группа. К сожалению, я не смог раскрыть потенциал ребят. По итогам турнира, поговорив с руководством федерации, было принято решение, что завершаю работу с юношеской сборной. У наших игроков есть большой потенциал, желаю им дальнейшего роста и ярких побед!

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