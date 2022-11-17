Сборная Казахстана U-19 на выезде разгромлена Францией

Сборная Казахстана U-19 на выезде потерпела разгромное поражение от сверстников из Франции (0:7) в рамках квалификации Евро-2023.

Голы: Матис Тель (20’, с пенальти, 59’, 90+1’), Эдан Диоп (33’, 75’, с пенальти), Чимуанья Угочукву (55’), Давид Моква (89’).

Казахстан U-19: Мирас Рихард (В) – Рамазан Каримов, Сергей Иванов, Султан Аскаров (Амирали Оразбек 76), Александр Мрынский – Саламат Жумабеков, Давид Есимбеков (К), Мирас Оматай (Аслан Ахмедов 75) – Магжан Токтыбай (Азамат Калымбетов 30), Ян Труфанов (Сейф Попов 76), Алиби Мухит (Нурдаулет Байбосынов 82);

Резерв: Никита Политик (В), Тимур Носков (В) – Али Турганов – Мукагали Пангерей;

Старший тренер: Вахид Масудов.

Следующий выездной матч команда проведет 19 ноября против Шотландии.

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