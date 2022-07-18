Тренер «Кайсара» Абильдаев: «Возвращение в Премьер-лигу – основная цель для «Кайсара»

Главный тренер «Кайсара» Султан Абильдаев прокомментировал победу в Кубке Казахстана над «Кызыл-Жаром» (2:1).

– Мы готовились к этому матчу. Выиграли первую домашнюю кубковую игру. Готовились, знали, что команда соперника будет играть в еврокубках, представлять Казахстан. «Кызыл-Жар» – очень добротная команда, обученная, с хорошими исполнителями. Думаю, игра понравилась болельщикам. Сыграли строго в обороне, искали шансы в контратаках. Забили первый гол со стандарта, а второй в конце матча. Понравилось, что сыграли дисциплинированно, а также отдача ребят. Вышли доказывать, что могут играть на этом уровне.

– Какая общая цель на сезон стоит перед командой?

– Ну, как бы, есть цель возвращения в Премьер-лигу. Это основная цель. Сейчас пока месяц в Кубке, затем будет второй круг первенства.

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