Султан Абильдаев: «На поле вышли 8 воспитанников «Кайсара». Все полностью оправдали доверие»

Главный тренер «Кайсара» Султан Абильдаев прокомментировал поражение от «Ордабасы» в четвертьфинале Кубка Казахстана (1:1, 1:4 пен.).

– В первую очередь хочу поздравить «Ордабасы» с выходом в следующий этап. Что касается матча, то главное, что мы не проиграли. В серии пенальти удача была на стороне гостей. Конечно, пенальти – это лотерея. Поэтому у нас нет обиды на игроков.

Календарь «Кайсара» очень насыщенный. Нам предстояло сыграть 4 матча за 11 дней. Вот почему мы ротировали состав. В этот раз на поле вышли 8 воспитанников клуба. Все восемь полностью оправдали доверие. Будем серьезно готовиться к следующим матчам.

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