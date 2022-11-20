Президент NAIZA о турнире в Актобе: «Это наш финальный ивент этого года»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о ивенте лиги в Актобе:

«Это будет почти недельная программа разных спортивных состязаний, так же проведем бизнес форум 5Q c участием именитых спикеров для предпринимателей города Актобе и области. Это наш финальный ивент текущего года. Здесь ожидается весовая категория 53 килограмма, где подерутся Казыбек Сагын и британский файтер Джош Шинк. Соперник у него очень серьезный, функционально сильный и выносливый. Ожидаю, что будет интересное противостояние. В этом карде также представлены Жуман Жумабеков, Наби Ашурлаев, Рамазан Гасанов, Дуглас Puma де Оливейра. Как видите, нас ждет много интересных и хороших противостояний. Я думаю для Актобе это знаковое событие и обязательно останется в истории региона. Это очередной наш бум, поэтому ждите лучший спортивный вечер с участием бойцов нашей лиги»

Ивент состоится 21 ноября в ДС «Коныс»

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