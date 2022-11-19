Никита Михайлис выйдет на лед против «Амура»

Нападающий астанинского «Барыса» Никита Михайлис выйдет на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура».

Об этом дала понять пресс-служба столичного клуба, опубликовавшая видео из раздевалки, на котором можно увидеть подготовленные к матчу игровой свитер и экипировку Михайлиса. Запись сопровождается эмодзи «Back».

Напомним, что накануне лидер «барсов» был официально выведен из списка травмированных и приступил к тренировкам в общей группе.

Матч «Барыс» — «Амур» в столице Казахстана начнется в 17:00 по местному времени.

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