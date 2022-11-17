Мерей Канибетов назначен исполнительным директором «Астаны»

ФК «Астана» объявил о назначении нового исполнительного директора.

Им стал казахстанский специалист Мерей Канибетов, ранее работавший директором футзальных клубов «Байтерек» и «Нур-Султан».

Ранее должность исполнительного директора занимал Арслан Беспаев.

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