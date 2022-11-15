КХЛ. «Автомобилист» против «Барыса»

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«Барыс» на выезде сыграет с «Автомобилистом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Старт в 20:00 по Астане.

Таблица здесь.

Автомобилист – Барыс 1:0 (2 период)
Дата проведения
15 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Эберт (Гуркин, Голышев)

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