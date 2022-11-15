КХЛ. «Автомобилист» против «Барыса»
«Барыс» на выезде сыграет с «Автомобилистом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Старт в 20:00 по Астане.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 15 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме
Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов
Комментарии