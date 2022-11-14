Адиев о ЧМ: «Хотелось бы, чтобы Месси стал чемпионом мира. Это просто мои человеческие пожелания»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Такие большие турниры всегда показывают, какой вектор развития принимает футбол. Жду турнир с очень большим интересом. У меня есть желание попасть на матч Франция – Дания, посмотрим, получится ли. Что касается прогнозов, то я вообще не любитель прогнозов. Но могу сказать одно: у Лионеля Месси не за горами закат карьеры в сборной, это человек и футболист большого ранга. Хотелось бы, чтобы он стал чемпионом мира. Это просто мои человеческие пожелания», – сказал Адиев.

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