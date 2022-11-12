Стал известен состав сборной Казахстана до 17 лет по футболу на отбор Евро-2023

Старший тренер юношеской сборной Казахстана до 17 лет по футболу Александр Кузнецов огласил список игроков, вызванных на УТС в преддверии отборочных матчей Евро-2023.

Напомним, наши юноши проведут три матча в рамках квалификации чемпионата Европы-2023. Наши соперниками выступят команды Португалии, Словении и Фарерских островов. Все игры пройдут в Португалии.

Команда провела недельный сбор на учебно-тренировочной базе в Талгаре и уже отправилась отборочные игры в Португалию.

Состав юношеской сборной Казахстана U-17:

Вратари: Абылхайр Алиакбар («Кайсар»), Анатолий Сычев, Эльдар Мендыгалиев (оба – «Кайрат»)

Защитники: Елжан Молдахмет, Алихан Исраилов (оба – «Кайрат»), Рустам Жанхаев («Шахтер»), Тимур Курбанов («Жас Кыран»), Адилет Омей («Тараз»), Ибрагим Батыр («Онтустик»);

Полузащитники: Алан Адахаев, («Онтустик), Тамерлан Агиманов, Ильяс Абил (оба – «Аксу»), Аян Байдаулетов («Актобе»), Данияр Ерлан, Эмин Мусаев (оба – «Жас Кыран»), Дуйсенбек Шынгыс («Кайрат»);

Нападающие: Ахметали Калтанов («Астана»), Адилет Мынбай («Онтустик»), Виктор Лакеев («Жас Кыран»), Рауль Аллахвердиев («Женис»), Ерасыл Сарсенбай («Туран»)

Тренерский штаб: Александр Кузнецов – старший тренер, Дмитрий Юрков – ассистент старшего тренера, Азат Курманов – тренер вратарей; Игорь Маштаков – тренер по физподготовке.

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