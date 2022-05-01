Сборная Казахстана по футболу до 16 лет закончила Кубок Развития УЕФА победой

Сборная Казахстана по футболу до 16 лет в заключительном матче Кубка Развития УЕФА обыграла сверстников из Фарерских островов со счетом 2:0.

Голами в матче отметились Адилет Омей (на 42-й) и Ильяс Абил (на 44-й минуте).

Таким образом, команда Александра Кузнецова завершила международный турнир в Эстонии двумя сухими победами (6:0 – Новая Каледония; 2:0 – Фарерские острова) и одним поражением в серии послематчевых пенальти (2:2, по пен. 7:8 – Эстония).

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