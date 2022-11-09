Игита получил травму и не сыграет с Черногорией. Вместо него вызван Сериков из «Кайрата»
В составе сборной Казахстана по футзалу в преддверии отборочного матча ЧМ-2024 против Черногории произошла вынужденная замена.
Капитан команды Лео Игита на предыгровой тренировке получил травму спины. Вместо него в расположение сборной прибыл вратарь алматинского «Кайрата» Нарун Сериков.
Таким образом, по причине травм против черногорцев не сыграют Эдсон, Даурен Нургожин и Игита.
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