Бабаян: «Борьба продолжалась до последнего тура, к счастью, мы выполнили поставленную задачу»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян подвел итоги сезона.

– Так как меня назначили за полтора месяца до финиша чемпионата, а это всего за 7 туров до его окончания, то могу сказать и оценить это время как очень сложное. Абсолютно не было времени на то, чтобы перестроить команду под свои требования, отсюда и неудачный старт против «Тобола», потеря очков против «Турана», но дальше команда набирала обороты, игроки приняли мои требования, проделали очень серьезную работу, мы понимали, что каждая ошибка на вес золота. К каждому сопернику подходили очень серьезно, в каких-то матчах уходили от своей философии и тактической схемы, так как погода и качество полей вносили свои коррективы и нам нужно было подстраиваться. Борьба продолжалась вплоть до последнего тура, но, к счастью, мы выполнили поставленную задачу и стали чемпионами.

– Как оцените в целом уровень конкуренции в чемпионате-2022?

– Очень приятно удивил «Актобе». Это отличная команда с прекрасными болельщиками, также отметил бы «Тобол» с отличным подбором футболистов и с самым футбольным акимом. Ну, и, конечно же, «Кайрат» со всеми известными нам проблемами. Тренерский штаб, руководство, футболисты, несмотря на все трудности, боролись за призовые места. В целом я уже говорил, что уровень легионеров очень сильно упал в силу сокращения финансирования. Отмечу отсутствие той конкуренции, которая была раньше, когда вокруг сильных легионеров росли наши местные казахстанские ребята. Надеюсь, в скором будущем все изменится в лучшую сторону.

Также поздравляю Казахстанскую Федерацию футбола в лице Адлета Назарбаевича, Олжаса Шакеновича, Рохуса Рохусовича с исторической победой сборной нашей страны. Уверен, эта победа даст толчок и станет отправной точкой развития казахстанского футбола.

И хочется пожелать всем нам хорошей инфраструктуры, новых стадионов. Разговоры о строительстве стадионов в последнее время усиливаются. Надеюсь, в скором времени казахстанские болельщики увидят новые современные стадионы. Футбол у нас любят, нужно лишь создать условия и заполняемость будет как в Актобе.

– Какие дальнейшие планы у «Астаны» по подготовке к новому сезону?

– Готовимся к сборам, в планах провести 10-дневный сбор в декабре. Ну, и далее выездные сборы в январе-феврале. Готовиться нужно очень серьезно, так как нам выпала честь представлять нашу страну в Лиге чемпионов.

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