Игрок «Кайрата» Крачковский: «Футбол сильно меняется, с Бердыевым мы в староватый футбол играли»

Полузащитник «Кайрата» Антон Крачковский рассказал о работе с Курбаном Бердыевым.

– Мне понравилось. Он обращает внимание на маленькие нюансы. Я никогда не слышал, чтобы говорили о том, как накрывать колено при передачах. Как правильно ставить опорную ногу, пропускать мяч и накрывать колено.

– Чем отличаются Кекер и Бердыев?

– Они отличаются подходом к тренировкам. Футбол сильно меняется, с Курбаном Бекиевичем мы в староватый футбол играли. С Кириллом Сергеевичем тренировки стали более интенсивные, мы хорошо играем в прессинг и физической готовности хватает на весь матч. При Бердыеве мы не прессинговали, а старались перекрывать линии передач и это не всегда работало.

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