Самый большой флаг Казахстана в истории раскроют перед матчем «Барыса»

Перед матчем «Барыса» и «Витязя» в Астане раскроют самый большой флаг Казахстана – размером 40*20 м.

Это сделает инициативная группа «Ашық Аспан», откликнувшаяся на предложение руководства клуба. Девиз совместной акции – «Менің Елім! Менің туым!».

Самый большой флаг впервые раскрыт 22 октября в небе над Алматы, акция была выполнена профессиональным парашютистом на высоте 3 тысячи метров.

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