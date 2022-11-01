Прогноз и коэффициенты на «Шахтер» – «Астана» в Казахстане 6 ноября

Теги высшая лига Казахстан Шахтер Караганда Астана Sports.ru - Казахстан ПФЛК Спорт Казахстана

В заключительном туре КПЛ-2022 «Шахтер» примет «Астану». Матч состоится 6 ноября в 17:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажут Qsport и PFLK-TV.

Golpas дает на победу хозяев коэффициент 14.10, гостей – 1.21. Ничья оценивается в 5.70.

Шахтер Караганда – Астана
Дата проведения
6 ноября, , «Шахтер»
Онлайн матча

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры

Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные