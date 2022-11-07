Седнев про 0:0 с «Мактааралом»: «Ни одна из команд не хотела проигрывать»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев после матча 26-го тура КПЛ против «Мактаарала» (0:0) подвел итоги сезона.

– Матч получился неуступчивым со стороны двух команд, было много борьбы и как следствие, карточки и удаление. Ни одна из команд не хотела проигрывать. Мы с уважением относимся к любому сопернику и сегодня была не просто какая-то рядовая игра при подготовке к финалу Кубка, а серьезный матч. Поэтому понятно, что сегодня была небольшая ротация состава, тем не менее мы тоже очень хотели победить и порадовать болельщиков. Я думаю, что матч несмотря на то, что не было голов, он все-таки смотрелся и был достаточно активный. Ничья думаю, все-таки закономерный результат. Еще раз поздравляю болельщиков с окончанием тяжелого, но достойного чемпионата, для нас еще сезон не закончился, мы уже сейчас по факту можем сказать о том, что все наши мысли уже о матче 12 ноября. Мы будем готовиться и сделаем все, что от нас зависит, чтобы добиться положительного результата.

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