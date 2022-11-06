«Мактаарал» дома примет «Ордабасы»
«Мактаарал» дома примет «Ордабасы» в 26-м туре КПЛ.
Начало матча в 17:00 по времени Астаны.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 6 ноября, 14.00, «Туркестан Арена»
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