Главный тренер «Актобе» Карпович: «Пике покинул «Барселону»? Мы как раз на эту позицию ищем игрока»
Главный тренер казахстанского «Актобе» Андрей Карпович рассказал о заинтересованности в подписании Жерара Пике.
– Пике покинул «Барселону»? Да, мы как раз на эту позицию ищем игрока. Даже знаем сколько он оставил «Барселоне». Мы подумаем. Надеемся на помощь от спонсоров. Желание у нас есть (смеется).
6 ноября Жерар Пике провел последний матч за «Барселону».
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