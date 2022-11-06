Главный тренер «Актобе» Карпович: «Пике покинул «Барселону»? Мы как раз на эту позицию ищем игрока»

Главный тренер казахстанского «Актобе» Андрей Карпович рассказал о заинтересованности в подписании Жерара Пике.

– Пике покинул «Барселону»? Да, мы как раз на эту позицию ищем игрока. Даже знаем сколько он оставил «Барселоне». Мы подумаем. Надеемся на помощь от спонсоров. Желание у нас есть (смеется).

6 ноября Жерар Пике провел последний матч за «Барселону».

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Сумасшедшая концовка сезона: «Астана» стала чемпионом, «Актобе» – второй, «Туран» и «Акжайык» покинули КПЛ