Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» сыграет со «Снежными Барсами», «Алматы» против «Кулагер»
Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.
Сарыарка – Снежные Барсы – 17:00
Алматы – Кулагер – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
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