Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» сыграет со «Снежными Барсами», «Алматы» против «Кулагер»

Теги результаты Сарыарка чемпионат Казахстана Снежные Барсы Алматы Sports.ru - Казахстан Кулагер Спорт Казахстана

Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Сарыарка – Снежные Барсы – 17:00

Алматы – Кулагер – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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