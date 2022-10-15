Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» сыграет со «Снежными Барсами», «Алматы» против «Кулагер»

Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Сарыарка – Снежные Барсы – 17:00

Алматы – Кулагер – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

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