«Астана» опровергла слухи об уходе Есентаева

«Астана» опровергла слухи о том, что генеральный директор Тастанбек Есентаев покинул свой пост.

«Заявляем, что данная информация не соответствует действительности: клуб в штатном режиме продолжает свою работу», – говорится в заявлении клуба.

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