Казахстанские победители Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и чемпионатов мира будут пожизненно получать свыше 300 тысяч тенге в месяц

В Казахстане увеличили размер ежемесячного пожизненного обеспечения победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, победителей чемпионатов мира по олимпийским видам спорта, а также их тренеров.

Размер выплат вырос с 24 МРП (76 380 тенге) до 100 МРП (318 000 тенге).

Для получения выплаты спортсмены и тренеры должны иметь двадцатилетний стаж работы в сфере спорта.

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