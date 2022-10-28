Костышин высказался о своем будущем в «Аксу»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин высказался относительно своего будущего в клубе.

– У нас состоялся разговор с руководством клуба, но мы договорились предметно все обсудить по окончании сезона. Это будет более правильно и логично. Совместно мы проведем анализ прошедшего сезона и поговорим о следующем годе. У нас есть полное взаимопонимание с руководством клуба по тому, как и в каком направлении нужно развиваться. Самое главное, что я вижу желание клуба двигаться вперед вместе. С моей стороны было лишь одно пожелание – сохранить костяк команды.

Дебютный сезон в Премьер-Лиге для команды получился достаточно сложным и нам удалось построить хороший боеспособный коллектив. Некоторые СМИ уже пишут, что я прошу у клуба улучшенные условия. Это неправда. Мне и моему тренерскому штабу комфортно в «Аксу», комфортно в Казахстане. Бюджет клуба, в отличие от других представителей Премьер-Лиги, небольшой и было бы некорректным с моей стороны требовать повышения личных условий.

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